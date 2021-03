Acht Jahre lang währte der Kampf der Griechen für die Unabhängigkeit und gegen die fast vier Jahrhunderte währende Herrschaft der Osmanen. Die Revolution begann am 25. März 1821, vor 200 Jahren. Das Netzwerk der griechischen Institutionen und Vereine in der Metropolregion nimmt das zum Anlass für Jubiläumsfeierlichkeiten – die Corona-bedingt deutlich kleiner ausfallen müssen als ursprünglich geplant.

Neben dem zentralen virtuellen Festakt, der am Samstag aus den Reiss-Engelhorn-Museen ins Internet übertragen wurde, habe man wegen der Pandemie fast alles verschieben müssen, teilte Georgios Basioudis mit. Er ist Erzpriester der Griechisch-Orthodoxen Gemeinde auf dem Luzenberg und Koordinator des Netzwerkes. Lediglich zwei Veranstaltungen sind vorerst geplant: zum einen ein festlicher Gottesdienst zum eigentlichen Nationalfeiertag an diesem Donnerstag in Ludwigshafen. Zum anderen werden einige Kinder am Sonntag im Gemeindezentrum auf dem Luzenberg Gedichte und Texte vorlesen.

Beim eigentlichen Festakt, den mehrere Tausend Interessierte im Internet verfolgten, ging die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und Präsidentin der Vereinigung Deutsch-Griechischer Gesellschaften in Deutschland, Sigrid Skarpelis-Sperk, auf die Bedeutung der Revolution auch für die heutige Zeit ein.

Der Kampf der Griechen um ihre Freiheit sei ein „wichtiger Impulsgeber für die Forderung nach Demokratie in Europa und Deutschland“ gewesen. Trotz der brutalen Unterwerfung des griechischen Volks durch die Nazis sei das Land später eines der ersten gewesen, das nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland diplomatisch anerkannte. Und ab 1960 sei die Bundesrepublik „Sehnsuchtsort“ für viele Auswanderer geworden – mit der Folge, dass viele Griechen heute eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben spielen.

Waldhof beispielhaft

Das gilt insbesondere für die Metropolregion und Mannheim, wo die Bürger mit griechischen Wurzeln nicht nur das Netzwerk aufgebaut haben. Auf dem Waldhof gibt es zum Beispiel seit mehr als vier Jahrzehnten muttersprachlichen Griechisch-Unterricht in der Grundschule. Dass solche Leuchtturm-Projekte in die Region ausstrahlen, das betonte in seinem Grußwort Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises: „Sie bringen sich ein – in Vereinen, in Institutionen und in Parteien. Und Sie laden uns, Ihre deutschen Freunde, immer wieder ein, Teil Ihrer griechischen Kultur zu sein“.

So sieht es auch Oberbürgermeister Peter Kurz: Der griechischen Gemeinschaft in Mannheim bescheinigte er „überdurchschnittliches gesellschaftliches Engagement“, sie sei eine „wertvolle wie verlässliche Partnerin“ und für die Stadtverwaltung „ein wichtiger Ansprechpartner“.

Auf Landesebene trage die Zusammenarbeit ebenso Früchte, betonte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. So hätten Baden-Württemberg und Griechenland 2016 eine offizielle Kooperationsvereinbarung unterschrieben, die zum Beispiel zur großen Ausstellung „Mykene“ führte. Theresia Bauer erinnerte daran, dass „der Geist Europas, ja sogar der Name Europa“, auf die Ideale der Antike zurückgingen. Sie seien „das Geschenk Griechenlands an Europa“.

Mehrere weitere Grußworte, etwa vom Gastgeber und rem-Direktor Wilfried Rosendahl, gehörten zum Programm, durch das Dimitrios Bakolas und Stella Kirgiane-Efremidou führten. Zum musikalischen Rahmenprogramm trugen unter anderem die Pianistin Anna-Vassiliki Panagopoulou sowie die Kinder Stefanos Kafaltzis (8) und Angeliki Mastoridou (12) bei.