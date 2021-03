Ein „MM“-Artikel kurz vor Weihnachten, in dem zwei Pflegerinnen von ihrem Alltag in der Corona-Pandemie berichteten, war die Initialzündung. Daraufhin haben sich alle fünf Mannheimer Lions Clubs zusammengetan, um dem Pflegepersonal der drei großen Mannheimer Krankenhäuser ganz praktisch zu helfen und zugleich eine Geste, ein Signal der Solidarität zu senden.

AdUnit urban-intext1

„Es ist für alle fünf Mannheimer Lions Clubs eine Herzensangelegenheit, gemeinsam das Pflegepersonal zu unterstützen und Ihnen mit dieser Geste den Rücken zu stärken“, sagte Ulrich Hollerbach, der Leiter der Lions Zone Mannheim. Gemeinsam mit Armin Reinhard vom Lions Club Mannheim-Quadrate und Hans-Peter Restle vom Lions Club Mannheim-Rosengarten überreichte er nun an Yvonne Dintelmann, Pflegedirektorin im Universitätsklinikum, sowie an den Medizinischen Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennes bereits zum zweiten Mal zwei hochwertige Kaffeemaschinen plus eine Kaffeespende.

„Zeichen der Wertschätzung“

Nach dem „MM“-Artikel hatten die Lions aller Clubs, wie Hollerbach berichtet, in ihren Reihen Spenden organisiert, Kontakt zu den Krankenhäusern aufgenommen und den Bedarf ermittelt. Innerhalb kurzer Zeit kamen über 5000 Euro zusammen, so dass in allen drei Krankenhäusern Mannheims Kaffeemaschinen für Aufenthaltsräume des Personals angeschafft und übergeben werden konnten. Hinzu kam ein großer Kühlschrank für den Aufenthaltsraum der Intensivstation im Theresienkrankenhaus, den sich das Personal dort wünschte.

„Solche Zeichen der Wertschätzung helfen uns, die Motivation auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie weiter hoch zu halten“, bedankte sich die Pflegedirektorin Yvonne Dintelmann „herzlich für die großzügige Unterstützung.“ pwr