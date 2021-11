Neckarstadt-N.ost

Auch die Neckarstadt-Nordost verdankt ihren zweiten Platz bei den Bevölkerungsprognose vor allem früheren US-Militärflächen, speziell Turley. Von aktuell 5507 soll die Einwohnerzahl in dem Stadtteil bis zum Jahr 2040 um 22,9 Prozent auf 6769 steigen. Zuletzt hatte hier vor allem das große Bauprojekt Centro Verde auf einem einstigen Kasernengelände für viele Zuzüge gesorgt.

Vom hohen Wachstum profitieren voraussichtlich alle Altersgruppen überdurchschnittlich, nur bei den 25- bis 35-Jährigen werden geringfügige Verluste erwartet. „Sicherlich auch bedingt durch die hohe Wohnbautätigkeit leben bereits viele Kinder in der Neckarstadt-Nordost“, steht im 120-seitigen Prognosebericht der Stadtverwaltung (online zu finden unter https://bit.ly/3bWPpBu, sechster Tagesordnungspunkt). „Zukünftig wird die Zahl der Minderjährigen sogar noch weiter zunehmen.“ Vergleichsweise wenige seien dagegen die derzeit in dem Stadtteil lebenden 65- bis 80-Jährigen, heißt es. Gerade weil das so ist, ergibt sich dann aber auch in der Neckarstadt-Nordost bei dieser Altersgruppe bis 2040 der prozentual stärkste Anstieg.