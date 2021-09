Neckar wird renaturiert

Im Rahmen der Renaturierung des Neckars werden am kommenden Montag zwei Testfelder an der Uferböschung im Norden und Süden des Flusses angelegt. Die Bundesgartenschau teilte mit, dass hierfür die neu hergestellten und abgeflachten Uferböschungen am Neckarvorland als Beispiel dienten. Besonderes Augenmerk werde auf die verschiedenen Lagen der Deckenlehme gerichtet, die bei der Umsetzung der Maßnahme einfließen.

Grund für den Eingriff ist, dass sich der Neckar wieder möglichst naturnah entwickelt. Dies betreffe die von den Eingriffen durch Menschen geprägten Bereiche auf einer Länge von 3,3 Kilometern sowie der einstigen Neckarschleife der Feudenheimer Au. Ziel sei „die ökologische Aufwertung dieser Bereiche und somit die Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg.“ Der Neckar und die einstige Feudenheimer Neckarschleife wird so für die Bürger Mannheims erlebbarer gemacht, die ökologische Vielfalt in der Feudenheimer Au gesteigert und das Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au aufgewertet.

Das Projekt wird in vier Phasen umgesetzt: Der Phase Nord, an der Feudenheimer Au, Phase West, westlich der Riedbahnbrücke, Phaste Ost, östlich der Riedbahnbrücke, und Phase Süd, am Neckaranschluss der Feudenheimer Au. Die Phasen Nord und West werden noch bis zur Bundesgartenschau Mannheim 2023 umgesetzt, die restlichen Phasen danach. Grund hierfür sei die Komplexität der Projekte. jpp