Nationaltheater: Begegnung mit dem Ballettchef

Mannheim. In der Veranstaltungsreihe „Begegnung mit …“ der Freunde und Förderer des Nationaltheaters ist am Dienstag, 18. Mai, um 20 Uhr Stephan Thoss zu Gast, der Intendant der Sparte Tanz und Chefchoreograph des Nationaltheaters. Er wird online interviewt von Ina Harjung, Dramaturgin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Sparte Tanz. Thoss, 1965 in Leipzig geboren, absolvierte seine tänzerische Ausbildung an der Palucca Schule Dresden. Er war Tänzer am Ballett der Staatsoper Dresden und unter anderem Ballettdirektor in Kiel, an der Staatsoper Hannover und dem Staatstheater Wiesbaden, ehe er 2016 nach Mannheim kam. Die Begegnung kann wieder live über die Internetplattform Zoom am Computer, Tablet und Smartphone oder auch mit dem Telefon verfolgt werden. Informationen unter freunde-nationaltheater.de.

