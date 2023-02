Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fasnacht Narren erobern Mannheim: So war der kleine Umzug am Samstag

Ein kleiner Umzug am Fasnachtssamstag in Mannheim ersetzt den großen närrischen Lindwurm, der am Sonntag ausfällt. Aber unter anderem in Neckarau, Ilvesheim und Ziegelhausen ist doch was los