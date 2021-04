Der Mannheimer Migrationsbeirat will mit einer öffentlichen Online-Sitzung über Corona-Impfungen informieren. Beginn ist an diesem Dienstag um 18 Uhr. Das Gremium will allen Interessierten eine Gelegenheit geben, Fragen, Sorgen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung zu formulieren und darüber miteinander zu diskutieren. Zugeschaltet sein wird Christoph Klein vom Universitätsklinikum, der als medizinischer Leiter des Impfzentrums in der Maimarkthalle fungiert.

Wer an der digitalen Veranstaltung teilnehmen möchte, soll sich per Mail an migrationsbeirat@mannheim.de anmelden. Dann bekomme man einen Link zugesandt, mit dem man der Sitzung beitreten könne, heißt es in der Einladung. Es bestehe auch die Möglichkeit, vorab Fragen zur Impfung per Mail einzureichen, die dann anonym gesammelt und am Dienstagabend beantwortet würden. sma