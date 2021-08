Nächtliche Wartungsarbeiten legen Vodafone-Netz kurzzeitig lahm

Mannheim. Aufgrund von Wartungsarbeiten beim Telekommunikationsanbieter Vodafone ist es in Stuttgart und Mannheim zu Ausfällen bei Telefon- und Internetverbindung gekommen. Wie das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, fanden unter anderem in beiden Großstädten zwischen 0 Uhr und 4 Uhr routinemäßige Wartungs- und Modernisierungsarbeiten im Vodafone-Kabelnetz statt.

Dabei sei jeweils ein Glasfaserkabel ausgebaut und durch eine neue Glasfaserleitung ersetzt worden. "Dieses führte zu minimalen Einschränkungen bei einzelnen Kunden", heißt es vom Unternehmen.