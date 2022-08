Nächtliche Drogenfahrt in der Schwetzingerstadt - Fahrer für schweren Unfall verantwortlich

Mannheim. Ein 18-jähriger unter Drogen stehender Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in der Schwetzingerstadt vor der Polizei geflüchtet, später stellte sich heraus, dass der Mann auch für einen schweren Unfall am Alten Meßplatz Ende Juli verantwortlich ist. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-jährige gegen Mitternacht in der Seckenheimer Straße entgegen der Einbahnstraße in die Weidenstraße und sollte am Eck zur Möhlstraße von einer Polizeistreife kontrolliert werden.

Nachdem der Fiesta angehalten werden konnte, sprangen der Fahrer und seine drei Beifahrer aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Der Fahrer konnte darauf in der Viehhofstraße eingeholt und festgenommen werden, ein 20-jähriger Mitfahrer in der Krappmühlstraße. Bei dem 18-Jährigen verlief ein Drogentest positiv auf Kokain und THC. Der Beschuldigte hatte zudem mehrere Tausend Euro sowie rezeptpflichtige Medikamente bei sich.

In Neckarstadt Passant schwer verletzt

Ermittlungen ergaben, dass der Fiesta-Fahrer für einen Unfall am 27. Juli in der Neckarstadt verantwortlich ist. Dort war der 18-Jährige mit einem Mercedes-Benz CLA am Alten Meßplatz unterwegs und kam auf Höhe der Schimperstraße aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal mit einem an der Haltestelle sitzenden 55-jährigen Mann zusammen und fuhr anschließend gegen einen Strommast.

Der 55-Jährige und ein 25-Jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und kamen mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser. Der 18-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei befindet sich 55-jährige Fußgänger mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

