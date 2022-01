Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte und Nicht-Genesene in Mannheim entfällt

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte und Nicht-Genesene offiziell aufgehoben.

Das Land Baden-Württemberg hatte zuletzt sein Stufensystem der Corona-Verordnung angepasst. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte und Nichtgenesene sind demnach lokal in Stadt- und Landkreisen weiterhin möglich, allerdings nur, wenn sich das Land in der Alarmstufe II befindet. Derzeit befindet sich Baden-Württemberg in Alarmstufe I. Die Ausgangsbeschränkungen gelten, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine 7-Tage-Inzidenz von mindestens 1.500 festgestellt wird. Mit der Erhöhung des Schwellenwerts, der zuvor bei 500 lag, wird der neuen Lage durch die Omikron-Variante Rechnung getragen, heißt es in einer Mitteilung des Landes Baden-Württemberg.