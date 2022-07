Nächtliche Arbeiten unterbrochen

Die nächtlichen Arbeiten an der Kurpfalzbrücke zur Erneuerung der Übergangskonstruktion im Straßenbereich (Innenstadtseite), die seit dem 25. Juli 2022 hätten durchgeführt werden sollen, werden verschoben. Entsprechend sind auch die nächtlichen Sperrungen der Fahrspuren, ab 21 Uhr bis 6 Uhr, nicht erforderlich. Die ursprünglich geplanten Vollsperrungen am letzten Juli- und am ersten August-Wochenende sind somit entfallen. Die Buslinien 53, 61 und die Nachtbuslinie 2 müssen auch nicht mehr umgeleitet werden. Die Bauarbeiten im Gleisbereich der Kurpfalzbrücke werden indes planmäßig fortgesetzt.

Anfang Oktober 2022 beginnen die Arbeiten an der Übergangskonstruktion im Straßenbereich auf der gegenüberliegenden Neckarstadtseite. Die Stadt prüft nun, ob beide Maßnahmen in diesem Zeitraum gemeinsam ausgeführt werden können, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. red