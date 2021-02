Mannheim. Die Erleichterung vieler Menschen über ein Ende der nächtlichen Ausgangssperre in Mannheim erweist sich nun endgültig als verfrüht. Die Stadt hat diese Einschränkung der Bewegungsfreiheit nun nach Vorgaben des Landes ab diesem Freitag, 0 Uhr, wieder eingeführt.

Ausschlaggebend dafür ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner. Mit 34 am Donnerstagabend gemeldeten neuen Fällen ist sie auf 76,3 gestiegen.

Die neue Ausgangssperre unterscheidet sich von der bisherigen, Anfang der Woche vom baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof gekippten, in einem wichtigen Punkt: Sie tritt nicht bereits um 20 Uhr in Kraft, sondern erst um 21 Uhr. Ansonsten bleibt alles wie gehabt, zulässige Ausnahmen sind etwa zur Arbeit- oder Gassigehen.

Gemeinsam mit Landkreisen

Diesmal hat die Stadt ihre Ausgangssperre gemeinsam mit dem Rhein-Neckar- und dem Neckar-Odenwald-Kreis verhängt, um für eine möglichst einheitliche Regel in der Region zu sorgen. In Heidelberg darf man bei einer Inzidenz von 28,5 wieder nachts raus. Auch in Ludwigshafen gibt es keine Ausgangssperre mehr, ebenso wenig in Südhessen.

Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 50 hatte die baden-württembergische Landesregierung zuvor aufgefordert, erneut nächtliche Ausgangssperren anzuordnen. Voraussetzungen dafür sind auf lokaler Ebene auch ein „diffuses Infektionsgeschehen“ sowie, dass die Bekämpfung der Pandemie ohne diese Maßnahme „erheblich gefährdet“ wäre. Letzteres erklärte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim ausdrücklich zur Voraussetzung, als er die landesweite Sperre ab Donnerstag für ungültig erklärte.

Der Erlass des Sozialministeriums kam allerdings in der Nacht auf Donnerstag erst so so spät, dass ihn die Kommunen nicht mehr rechtzeitig vor Altweiberfasnacht umsetzen konnten. Da die städtischen Allgemeinverfügungen frühestens am Tag nach der Verkündigung in Kraft treten dürfen, galt am Donnerstagabend in Mannheim somit formal die Ausgangssperre nicht. Diese soll nun gemäß den Vorgaben des Landes so lange in Kraft bleiben, bis die Inzidenz an drei Tagen hintereinander unter 50 liegt. Das war zuletzt im Oktober der Fall gewesen.

Kritik an neuer 35er-Zielmarke

Von den jüngsten Berliner Beschlüssen zu Corona ist Oberbürgermeister Peter Kurz indes enttäuscht. Das gelte besonders für die nun als Maßstab für weitere Öffnungen genannte Inzidenz von 35. „Die Entwicklung zeigt, dass ein Unterschreiten der 50 schon einen stabilen Rückgang voraussetzt.“ Dabei seien die dann im Raum stehenden Lockerungen etwa für den Einzelhandel und wenige Einrichtungen doch nur „ein überschaubares Risiko“. Zudem werde auch bei der nächsten Konferenz zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten kaum absehbar sein, wie groß die Gefahr mutierter Virusvarianten sei.

Auch Manfred Schnabel, Präsident der in Mannheim sitzenden Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, zeigt sich enttäuscht. Geschlossene Betriebe empfänden es als „sehr frustrierend, dass die Entscheidung über konkrete Öffnungsperspektiven in den März vertagt wurde“. Und die Perspektiven hätten sich mit der plötzlich als Zielmarke gesetzten 35er-Inzidenz weiter verschlechtert. „Die simple Verlängerung des Lockdowns für ganze Branchen wird weder dem Ernst der Lage noch den Erfordernissen einer effektiven Pandemiebekämpfung gerecht“, kritisiert Schnabel.

Ansturm auf Friseurtermine

Friseurstudios dürfen ab dem 1. März wieder öffnen. Darüber zeigt sich Salvatore Jaci, Obermeister der Mannheimer Friseurinnung, zwar erleichtert. „Aber die Politiker sollten jetzt nicht so tun, als müssten wir ihnen auf Knien danken.“ Schließlich habe der Bundesverband eine Öffnung bereits ab 15. Februar gefordert, und dafür habe es zwischenzeitlich auch einige positive Signale gegeben. Nun müssten die Friseurstudios akzeptieren, dass ihnen die Einnahmen aus zwei weiteren Wochen entgingen. Die Termin-Nachfrage sei bereits sehr groß.

Schulen und Kitas sollen in Baden-Württemberg ab dem 22. Februar wieder öffnen. „Ich finde es positiv, dass die Kultusministerin jetzt endlich Wechselunterricht in den Grundschulklassen zulässt“, sagt Thorsten Papendick, der Vorsitzende des Mannheimer Gesamtelternbeirats (GEB). Ressortchefin Susanne Eisenmann hatte am Donnerstagnachmittag ihr Konzept für die Schulen vorgelegt. Während es für die Grundschulen klare Richtlinien gibt – wöchentlicher Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht jeweils für zwei Klassenstufen – lässt Eisenmann bei Abschlussklassen größere Freiheiten. Sie sollen zwar ebenfalls in einen Wechselbetrieb gehen, aber „die Schule entscheidet über den Umfang, das heißt den Anteil des Präsenzunterrichts“, schreibt Eisenmann in einem Brief an alle Schulen. „Das halte ich für grob fahrlässig“, sagt Papendick. Die Chancengleichheit für Jugendliche sei nicht gewahrt, wenn jede Schule für sich bestimmen könne.

Info: Die neue Allgemeinverfügung der Stadt: https://bit.ly/3jJXlJd