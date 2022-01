Nachtclub „Rude7“ brennt aus

In einer als Nachtclub genutzten Gewerbeimmobilie in der Industriestraße auf der Friesenheimer Insel ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, geriet kurz vor Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache der Eingangsbereich der Lagerhalle, in der sich das „Rude7“ befindet, in Brand. Die Halle brannte nahezu aus, wobei ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstand.

Die Flammen erstreckten sich auf eine Fläche von etwa 15 mal 15 Metern und drohten, auf benachbarte Firmengebäude überzugreifen. Die Berufsfeuerwehr zog daher Ehrenamtlich der Abteilungen Mitte und Nord der Freiwilligen Feuerwehr hinzu. Zeitweise kämpften 50 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen gegen das Feuer. Mit einer sogenannten Riegelstellung – also einer Art Wasserwand – schafften sie es, die Nachbargebäude zu schützen. Dazu kamen neben drei normalen Strahlrohren noch drei stärkere B-Rohre zum Einsatz, von denen jedes bis zu 800 Litern Wasser pro Minute abgibt. Auch aus den Körben von zwei Drehleitern wurde gelöscht. Da sich die Löscharbeiten bis nach 7 Uhr hinzogen, rückten zudem Ehrenamtliche der Johanniter aus und versorgten die Feuerwehrleute mit Getränken und einem Imbiss.

In der Industriestraße brannte eine als Club benutzte Halle aus. © René Priebe

Personen kamen nicht zu Schaden. Der durch den Brand verursachte Rauch zog teilweise über die Neckarstadt-West und den Jungbusch. Laut Feuerwehr bestand jedoch keine Gefährdung für die Bevölkerung. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. mik/pwr