Nachhaltige Blumendeko

Dass Blumendekoration im Frühjahr auch nachhaltig sein kann – dass soll die nächste Veranstaltung der Reihe „Buga 23 Plattform“ mit dem Titel „Gärtnern im Klimawandel. Frühlingsedition“ zeigen. Am Donnerstag, 31. März, um 18 Uhr werden die Floral-Designerin Anne Oberwalleney, Mitbegründerin der Slowflowerbewegung in Deutschland, und Patrick Putzig von der Bundesgartenschaugesellschaft gemeinsam Sträuße binden und veranschaulichen, wie man mit Blumen- und Pflanzenschmuck dekorieren und doch gleichzeitig Umwelt und Klima schonen kann.

Was ist ein Blumenigel?

Die von Anne Oberwalleney mitgegründete Slowflowerbewegung steht für den Einsatz von saisonalen, regionalen Pflanzen und Schnittblumen, die frei von Pestiziden und Giften angebaut und geerntet werden. Ziel des Kollektivs ist ein nachhaltig und transparent kommunizierter Schnittblumenanbau. Oberwalleney will den Teilnehmern zeigen, was ein Blumenigel ist und was es mit dem Begriff Field to vase auf sich hat. Patrick Putzig, Ingenieur für Landschaftsarchitektur bei der Bundesgartenschau, erklärt, was mit Hinblick auf Saisonalität und Nachhaltigkeit in den Gärtnerischen Ausstellungen beachtet und umgesetzt wird. Die Veranstaltung wird auf der Internetseite der Bundesgartenschau www.buga2023.de live übertragen. pwr

