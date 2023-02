Mannheim. Zum Nachbarschaftstreffen nach dem verheerenden Brand in der Kauffmannsmühle laden die Kulturbrücken, Böckstraße 21, am Sonntag, 12. Februar, 15 Uhr, alle Anwohner und Betroffenen zum Gedankenaustausch ein. Dabei soll es auch um Sorgen und Fragen gehen, die gemeinsam besprochen und geklärt werden können, so Kulturbrücken-Organisator Hermann Rütermann.

