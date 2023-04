Nachbar verhindert Trickbetrug in Mannheim-Feudenheim

Mannheim. Eine 91-jährige Frau in Feudenheim ist am Dienstag beinahe zum Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilte, stellten sich drei junge Männer gegen 12 Uhr als Mitarbeiter der Stadtwerke Mannheim vor, die Wasserleitungen überprüfen müssten. Zwei der Männer begaben sich daraufhin in den Keller, während der dritte die Frau in ein Gespräch verwickelte.

Nach Polizeiinformationen bemerkte das zufällig ein Anwohner, der dazukam und den Mann nach einem Ausweis fragte. Dieser gab zunächst vor, in seiner Jacke danach zu suchen, flüchtete dann aber. Seine Komplizen folgten ihm kurz darauf. Durch das schnelle Eingreifen wurde nichts gestohlen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Trickbetrugs aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621 718490 zu melden.