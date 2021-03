Ein Nachbar hat am Sonntag den Einbruch in ein Haus im Harrlachgärtenweg verhindert. Laut Polizei beobachtete er zwischen 11.52 Uhr und 11.56 Uhr zwei Männer, die an der Terrassentür seiner Nachbarn versuchten, den Rollladen nach oben zu drücken. Als er beide ansprach, flüchteten sie. Der Nachbar wusste, dass die Bewohner im Urlaub sind. Er beschreibt die Täter wie folgt: 1.65 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, mit südeuropäischem Phänotyp, schlanker Statur, dunkel gekleidet, so die Polizei. Die zweite Person sei 1.80 Meter groß, mit südeuropäischem Phänotyp, schlanke Statur und trug eine dunkle Wollmütze. Zeugenhinweise unter 0621/1 74 44 44 an die Polizei. pol/see