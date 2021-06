Nachbar schlägt Autodiebe in die Flucht

Mannheim. Autodiebe sind in Mannheim von einem aufmerksamen Nachbarn in die Flucht geschlagen worden. Der 44-Jährige wurde am frühen Montagmorgen auf die beiden Unbekannten in der Brunhildestraße auf der Neckarau aufgrund verdächtiger Geräusche aufmerksam, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 3 Uhr sei er deswegen aus dem Schlaf gerissen worden. Schließlich entdeckte er auf dem Nachbargrundstück die in einem Wagen im Wert von 74.000 Euro sitzenden Unbekannten, die das Fahrzeug offenbar entwenden wollten. Der 44-Jährige sprach die beiden an, weswegen sie kurzerhand von ihrem Vorhaben abließen. Beide flüchteten. Der eine durch ein angrenzendes Gebüsch, der andere in unbekannte Richtung.

Beide Täter wurden von der Polizei im Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. Beide sollen von schlanker Statur sein. Bekleidet waren sie jeweils mit einer hellen kurzen Hose und einem dunklen T-Shirt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Fahrzeug mit einem Keyless-System ausgestattet, das die Täter offenbar für ihre Zwecke ausnutzten. Hinweise zu den beiden Unbekannten, der Tat und der Fluchtroute nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.