Nach versuchtem Einbruch in Kiosk: Jugendliche beleidigen Polizisten

Mannheim. Vier alkoholisierte Jugendliche haben in der Mannheimer Oststadt versucht in einen Kiosk einzubrechen. Auf dem Weg zur Polizeistation leisten zwei von ihnen Wiederstand. Mehrere Zeugen beobachteten am späten Samstagabend, wie die Jugendlichen das Fenster eines Kiosks in der Berliner Straße einschlugen und riefen die Polizei. Die alkoholisierten Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden daraufhin von Beamten aufs Revier gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Weg dorthin leistete ein 16-Jähriger Widerstand gegen die Polizisten und beleidigte diese. Mit ihm solidarisierte sich ein 17-Jähriger versuchte die Beamten ebenfalls anzugehen, was jedoch verhindert werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1