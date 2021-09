Nach Unfallfahrt eigenen beschädigten Wagen zurückgelassen

Mannheim. Ein Autofahrer hat nach einer Unfallfahrt in Mannheim seinen eigenen beschädigten Wagen zurückgelassen. Zudem hatte der zunächst unbekannte 53 Jahre alte Beschuldigte am Freitagnachmittag entlang des Dänischen Tischs auf der Rheinau fünf geparkte Wagen in Mitleidenschaft gezogen, teilte die Polizei am Samstag mit. Sein nicht mehr fahrbereites Auto ließ es kurz darauf wegen eines Bruchs der Achse mitten auf der Karlsruher Straße stehen. Der 53-Jährige flüchtete. Das Fahrzeug sei beschlagnahmt und abgeschleppt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach zunächst erfolgloser Fahndung wurde der Mann am Abend im Bereich Schifferstadter Straße/Relaisstraße stark alkoholisiert festgenommen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Da eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen wurde, sei er in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt worden. Die Ermittlungen dauern an.