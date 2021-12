Nach Unfall in Mannheim-Vogelstang: 58-Jähriger erliegt Verletzungen im Krankenhaus

Mannheim. Ein 58 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall in Mannheim seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann war am Montag im Stadtteil Vogelstang von einem Auto eines 32-jährigen Fahrers erfasst worden, als er in der Magdeburger Straße an der Fußgängerampel in Höhe der Weimarer Straße das Rotlicht einer Ampel missachtete und die zweispurige Fahrbahn überqueren wollte.

Auf der ersten Spur hatte sich dabei der Verkehr gestaut. Der Mann nutzte die Gelegenheit, um zwischen die Fahrzeuge hindurchzugehen. Auf der linken Fahrspur floss der Verkehr jedoch, was der Mann nicht beachtet hatte. Trotz Vollbremsung des 32 Jahre alten Autofahrers, wurde der Fußgänger frontal vom Fahrzeug erfasst.

Nachdem er in eine Klinik mit mehreren Brüchen und Kopfverletzungen eingeliefert wurde, verstarb er am Dienstag an den lebensbedrohlichen Verletzungen.