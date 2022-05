Nach Unfall im Gefängnis

Unter Drogeneinfluss, ohne Fahrerlaubnis und mit einem gestohlenen Auto hat ein 44-Jähriger auf der Rheinau einen Verkehrsunfall verursacht und dabei vier Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer eines Dacia am Samstagabend kurz vor 22 Uhr in der Lüderitzstraße die Kontrolle über das Fahrzeug, streifte ein geparktes Auto und stieß mit einem weiteren zusammen, das auf einen dritten Wagen geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 5000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, Amphetamin konsumiert zu haben und keinen Führerschein zu besitzen. Den Dacia, der abgeschleppt werden musste, habe er gestohlen. Die Beamten überprüften seine Angaben und nahmen den Mann fest. Ein freiwilliger Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Der Dacia war bereits am Nachmittag in Sandhofen als gestohlen gemeldet worden.

Der 44-Jährige wird nun wegen des Verdachts des besonderen schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Folgetag wurde der Mann dem Richter im Amtsgericht Mannheim vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. pol/kako

