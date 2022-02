Nach Unfall geflüchtet

Ein Autofahrer hat in der Neckarstadt in der Nacht zu Freitag einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Unbekannte kurz nach Mitternacht mit seinem Auto in der August-Kuhn-Straße in Richtung Murgstraße unterwegs. In der Kurve zur Murgstraße kam er, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Straße ab und stieß gegen einen geparkten Mercedes. Dann kollidierte er mit einem ebenfalls geparkten Kleinbus und schob diesen gegen einen Pkw. Anschließend waren einem Zeugen eine Frau und ein Mann aufgefallen, die sich von dem Ort entfernten.

Durch eine Streife konnte das Auto, an dem die Kennzeichen abmontiert waren, sowie die drei weiteren beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden. Der VW sowie der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Es war Sachschaden von rund 40 000 Euro entstanden.

Wenig später wurden in der Unteren Clignetstraße ein 33-Jähriger und eine 32-Jährige angetroffen. Der Mann hatte die Kennzeichen bei sich. Da an dem VW weitere Schäden festgestellt wurden, die nicht in Einklang mit dem Unfall zu bringen sind, erfolgen weitere Ermittlungen.

Da noch unklar ist, wer das Auto am frühen Freitagmorgen gefahren hat, sucht die Polizei Zeugen. Diese und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Revier Mannheim-Neckarstadt unter 0621/3301-0 zu melden. red