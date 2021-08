Nach überklebten Stromkasten: Telekom will sich entschuldigen

Mannheim. Die Deutsche Telekom will sich nach dem Überkleben eines bemalten Strom- und Verteilerkastens in der Neckarstadt mit Eigenwerbung nun bei der Künstlerin entschuldigen. Das hat ein Sprecher auf Anfrage mitgeteilt. Grund für das Überkleben des Bildes, das im Rahmen des Kunstprojekts Farbe im Quadrat entstanden ist, sei ein Arbeitsfehler gewesen, so der Sprecher. Man wolle nun auf die Künstlerin Julia Donat zugehen. Donat könne sich dann aussuchen, ob sie einen neuen Kasten bemalen will oder die Folie wieder entfernt werden solle, um das Bild darunter zu retten.

„Wir haben bundesweit unsere Dienstleister sensibilisiert und angewiesen, Rücksprache zu halten, wenn sie einen nicht verzeichneten kunstvoll bemalten Kasten antreffen“, erklärt der Telekom-Sprecher. Zudem habe man eine Liste über die Verteilerkästen erstellt, die Teil des Kunstprojekts sind, und diese an die Dienstleister weitergegeben. Zukünftig sollen regelmäßige Treffen zum Austausch stattfinden.

Ende August hatte ein Dienstleister den bemalten Telekom-Kasten mit Eigenwerbung zum Glasfaserausbau überklebt. Das Problem: Das Gehäuse war extra für die Kunstaktion von der Telekom freigegeben worden, die Projektpartnerin ist. Das Überkleben hatte nicht nur bei Künstlerin Donat für Unverständnis gesorgt. Auch Anwohnende und Projektteilnehmende von Farbe in Quadrat hatten ihren Unmut geäußert (wir berichteten). lia