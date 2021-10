Nach Sturm "Ignatz" - Stadt warnt vor Gefahren bei Waldbesuch

Mannheim. Die Stadt Mannheim weist darauf hin, dass bei Waldbesuchen aktuell erhöhte Vorsicht geboten ist. Wie die Stadt am Freitag mitteilt, hat Sturm "Ignatz" in den Stadtwäldern seine Spuren hinterlassen: Zahlreiche Bäume sind umgestürzt und Äste herabgefallen. "Teilweise hängen Bäume auf anderen Bäumen oberhalb von Wegen und drohen, noch herunterzustürzen", heißt es in der Mitteilung. Mehrer Wege sind aktuell daher nicht passierbar und wurden gesperrt. Wie lange die Aufräumarbeiten in den Mannheimer Wäldern dauern, ist noch unklar.

Ein umgestürzter Baum in Seckenheim. © Schmeing

Die Forstverwaltung hat bereits mit der Aufarbeitung und Beseitigung der Sturmschäden begonnen. Die Stadt Mannheim schätzt, dass rund 600 bis 700 Festmeter Sturmholz in den Stadtwäldern angefallen sind.

Betreten des Waldes auf eigene Gefahr

Stefan Wilhelm, Leiter der Unteren Forstbehörde Mannheim, warnt bei Waldbesuchen grundsätzlich achtsam zu sein: „Wegen der langanhaltenden Dürre und Baumkrankheiten herrscht aktuell im Wald und auch am Waldrand eine anhaltende erhöhte Gefahr durch umbrechende Bäume und herabstürzende Ast- und Kronenteile. Besonders bei Sturm wird diese Gefahr noch stark verstärkt“.

Die Stadt Mannheim verweist darauf, dass das Betreten des Waldes grundsätzlich auf eigene Gefahr geschehe.

Sturm "Ignatz" hat am Donnerstag in Mannheim und der Region Rhein-Neckar zahlreiche Bäume entwurzelt und Hausdächer beschädigt. Straßen mussten gesperrt, Zoos und Parks geschlossen werden. Eine Person wurde verletzt.

Zahlreiche Einsätze Sturm zieht über Mannheim und die Region 15 Bilder Mehr erfahren