Nach Stich in Lebensgefahr

Ein 23-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen in den Mannheimer U-Quadraten lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll er sich zuvor in einer Gaststätte aufgehalten haben, in der es gegen 2.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen kam. Dabei wurde der 23-Jährige mit einem Messer angegriffen und verletzt. Er wurde später in einer Mannheimer Klinik notoperiert und befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung, wie es am Samstag hieß.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Gruppe um den Täter in Richtung Kurpfalzkreisel geflüchtet sein. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174 44 44 bei der Polizei zu melden. Auch Videos und Fotos von der Auseinandersetzung, der Tat selbst oder vom Täter und den Beteiligten an der Auseinandersetzung können hilfreich sein. pol/yt