Nach "Sound of Peace Mannheim": Spendengelder überwiesen

Der Verein „Mannheim sagt Ja!“ hat am Freitag die bei „Sound of Peace Mannheim“ gesammelten Spenden überwiesen. Das teilte der Vorsitzende Gerhard Fontagnier mit. Demnach sind 10 000 Euro „in zwei gleichen Teilen an den Geflüchtetenfonds der Mannheimer Runde speziell zur Hilfe für Geflüchtetenkinder und an ,Mannheim hilft ohne Grenzen’“ überwiesen worden. Der Verein organisiert Hilfsgüter für die Partnerstadt Czernowitz. „Auch wenn die Summe nicht unseren Hoffnungen entspricht, kann mit 10 000 Euro doch konkrete und notwendige Hilfe geleistet werden.“

Zu „Sound of Peace“ waren am 8. Mai 3000 Menschen gekommen - die Initiatoren hatten auf 10 000 gehofft. Da so vergleichsweise wenige Spenden zusammenkamen und die vollständig der Ukraine-Hilfe zugutekommen sollen, sind die Kosten der Veranstaltung nicht gedeckt. Von 70 000 Euro seien noch 20 000 Euro nicht bezahlt. „Es haben sich einige Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden und wir sind in weiteren Gesprächen.“ Nach wie vor sind Spenden möglich: Per Überweisung (IBAN: DE16 6709 0000 0091 9753 00) oder Paypal (paypal.com/paypalme/masagtja). Die Organisatoren bitten anzugeben, ob Spenden für die Ukraine oder zur Unterstützung des Vereins gedacht sind.