Nach Pro-Palästina-Demo: Ermittlungen gegen neun Mannheimer

Mannheim. Insgesamt 18 Beschuldigte müssen sich nach der Pro-Palästina-Demo am 15. Mai in Mannheim für mutmaßlich begangene Straftaten verantworten. Neun davon sind wohnhaft in Mannheim, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. Laut Polizei werden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim die jeweilige Strafanzeige vorgelegt. Aus der Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage vom SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch geht außerdem hervor: die restlichen Beschuldigten stammen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, Ludwigshafen, Viernheim und dem Landkreis Karlsruhe. Von den 358 Personen, die wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt worden waren, kamen 70 Prozent nicht aus Mannheim.

Die 18 Beschuldigten müssen sich unter anderem wegen Landfriedensbruch, also Steinwürfen auf Polizisten und Beleidigungen, verantworten. Unter einigen Teilnehmer soll es zu einer Schlägerei gekommen sein, hier müssen sich die Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ein Tatverdächtiger soll zudem mit einem Megaphon während der Veranstaltung „Israel Kindermörder!“ gerufen, ein andere ein Banner mit der Aufschrift „Stopp (Kindermörder) Israel“ getragen haben. Eine bislang unbekannte Person wurde „zudem dabei beobachtet, wie sie eine israelische Flagge anzündete und danach in der Menschenmenge unerkannt vom Tatort fliehen konnte“, heißt es weiter in der Antwort des Innenministeriums.

„Die hohe Zahl von zum Teil schweren Straftaten, insbesondere gegen Einsatzkräfte der Polizei, macht deutlich, dass die Demonstranten das Versammlungsrecht vorsätzlich missbraucht haben. Das war zu erwarten, zumal den Sicherheitsbehörden offenkundig bekannt war, dass gewaltbereite Extremisten an der Kundgebung teilnehmen und bereits im Vorfeld davon auszugehen werden konnte, dass es hier vermehrt zu Straftaten kommen wird“, erklärt Weirauch und fordert mehr Engagement der grün-schwarzen Landesregierung gegen antisemitische Gewalt und Hetze.

Das Innenministerium erklärt auch, dass im Vorfeld dem Landesamt für Verfassungsschutz bekannt war, dass voraussichtlich Extremisten an der Kundgebung teilnehmen würden. Allerdings hätte keine Erkenntnisse über etwaige geplante Ausschreitungen oder Rechtsverstöße vorgelegen. Auch zum Anmelder hätten keine konkreten gefährdungsrelevanten Erkenntnisse vorgelegen. Eine Teilnahme von heterogenen israel-kritischen bzw. pro-palästinensischen Gruppierungen an der Versammlung sei hingegen erwartet und in der Einsatzplanung berücksichtigt worden. Nach Kenntnis der Landesregierung haben „neben Anhängern palästinensisch-extremistischer Organisationen auch Personen aus dem türkisch-rechtsextremistischen Spektrum an der Veranstaltung teilgenommen.

