Er nennt es als Grundvoraussetzung für möglichst viel Präsenzunterricht: Zwei Tests pro Woche für alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler stellte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch in einer Regierungserklärung in den Raum. Aber wie dieses Ziel erreicht werden könnte, lässt das Land weiter offen. Zwar habe die Stuttgarter Regierung angekündigt, Tests zur Verfügung zu

...