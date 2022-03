Nach mehreren Auto-Einbrüchen: Polizei verhaftet 42-Jährigen und veröffentlicht Diebesgut

Mannheim. Das Amtsgericht Mannheim hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 42-jährigen Mann erlassen, der in mehrere Autos im Mannheimer Stadtteil Oststadt eingebrochen sein soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann bereits am 11. Februar auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Gottlieb-Daimler-Straße festgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt führte er mutmaßliches Diebesgut mit sich. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Ludwigshafen stellten die Beamten weiteres Diebesgut sicher. Der 42-Jährige wurde nun in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ein Teil des mutmaßlichen Diebesguts konnten die Ermittler bereits weiteren Straftaten zuordnen. Die Herkunft einiger Gegenstände ist aber weiterhin unklar. Aus diesem Grund hat die Polizei eine Übersicht des Diebesguts veröffentlicht. Die Gegenstände finden Sie hier. Geschädigte, die ihr Eigentum wiedererkennen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/441-12 5 zu melden.