Mannheim. Ein 30-jähriger Porschefahrer ist am Donnerstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Oststadt aufgrund eines medizinischen Notfalls gegen eine Hauswand geprallt und dabei verletzt worden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer aufgrund des medizinischen Notfalls in der Kolpingstraße von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Hauswand und anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 30-Jährige zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert, so die Polizei.

