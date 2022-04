Nach Gewaltverbrechen in Köln - mutmaßlicher Täter identifiziert

Mannheim. Der Mann, der am 20. März, einen 30-jährigen Besucher der Diskothek "Flamingo Royal" in Köln lebensgefährlich verletzt haben soll, konnte identifiziert werden. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, meldet das Polizeipräsidium Köln, dass zahlreicher Hinweise zu dem 21-Jährigen eingegangen sind. Er steht in dringendem Verdacht, zusammen mit einem zweiten Mann einen 30-Jährigen durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt zu haben. Laut Polizei Köln hätte sich der Tatverdächtige auch in Mannheim aufhalten können.

