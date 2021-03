Reiss-Engelhorn-Museen und Marchivum sind ab Dienstag, 9. März wieder für das Publikum zugänglich – aber nur mit Anmeldung, Kontaktdatenerfassung, medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung sowie Hygiene- und Abstandsregeln.

Die Reiss-Engelhorn-Museen setzen allein auf telefonische Anmeldung im Buchungsbüro unter der Nummer 0621/29 337 71 und verzichten auf ein aufwendiges Computersystem. Die Besucher können am Telefon aus verschiedenen Zeitfenstern wählen. Das Buchungsbüro ist täglich von 11 bis 18 Uhr besetzt. Pro Zeitfenster und Haus werden 55 Personen zugelassen.

Zugänglich sind im Museum Weltkulturen D 5 die Ägypten-Ausstellung, die archäologischen Sammlungen sowie die Foto-Schau „Jörg Brüggemann: wie lange noch“. Im Zeughaus C 5 läuft noch die Sonderausstellung „In 80 Bildern um die Welt“, zudem können die kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen von Antike bis „Belle Époque“ besichtigt werden. Generaldirektor Wilfried Rosendahl freut sich, das alles wieder zeigen zu dürfen. Zwar habe man viele digitale Angebote gemacht, die auch weiterlaufen, „aber das ist kein Ersatz für den Genuss des Objekts im gestalteten Raum – was für uns als Museumsmenschen ja auch irgendwie tröstlich ist“.

Lesesäle im Marchivum

Die Lesesäle des Marchivum für die stadthistorische Forschung und die Bauakteneinsicht haben Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 18 Uhr mit begrenzter Besucherzahl wieder geöffnet. Auch dafür ist eine telefonische oder schriftliche Voranmeldung zwingend erforderlich. Die Kontaktdaten für die stadthistorische Forschung lauten: E-Mail: markus.enzenauer@mannheim.de, Tel. 0621/29 371 37 und für die Bauakteneinsicht: E-Mail: bauakteneinsicht@mannheim.de, Tel. 0621/29 377 35. Sollte die 7-Tages-Inzidenz in Mannheim an drei Tagen in Folge über 100 liegen, müssen Museen und Marchivum für den Publikumsverkehr wieder schließen. Fällt sie indes unter 50, entfällt auch die Pflicht zur Anmeldung. pwr