Nach Corona-Infektion: Innenminister Thomas Strobl nicht mehr im Krankenhaus

Stuttgart / Heilbronn. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl hat am Wochenende seinen stationären Aufenthalt im Heilbronner Krankenhaus beendet und kuriert sich nun daheim aus. Wie das Innenministerium Baden-Württemberg mitteilt, wurde Strobl wegen einer Lungenembolie und einer Lungenentzündung behandelt worden - beides steht im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die bei dem CDU-Politiker am 21. Februar diagnostiziert wurde.

Aus dem Homeoffice geht der Innenminister und Stellvertreter von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nun seinen Dienstgeschäften nach und will am Dienstag auch an der virtuellen Kabinettssitzung der Landesregierung teilnehmen. In der Pressemitteilung heißt es, dass nach Auskunft der Ärzte die Diagnosen der Ärzte zwar ernst seien, die Erkrankungen aber gut therapierbar seien und mit einer vollständigen Genesung zu rechnen ist.