Nach Bundestagswahl: Roland Hörner wird künftig wohl den Ruhestand genießen

Roland Hörner wäre ein schlechter Kandidat gewesen, wenn er nicht das Direktmandat als Ziel ausgegeben hätte. Dass es nicht klappt und er auf lediglich knapp 20 Prozent kommt, wundert am Sonntagabend aber auch ihn selbst nicht wirklich. „Das ist ein respektables Ergebnis bei den Schwierigkeiten der CDU Mannheim Anfang des Jahres.“ Es zeige, dass der Kreisverband eine „gute Zukunft“ habe.

Mit den „Schwierigkeiten“ meint der 67-Jährige die Masken-Geschäfte des früheren Abgeordneten und Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel, der im März von allen politischen Ämtern zurücktreten musste. Der Kreisverband brauchte in kürzester Zeit einen neuen Bundestagskandidaten – und fand ihn mit dem in Mannheim und darüber hinaus gut vernetzten früheren Hafendirektor. Der musste aber erst noch in die Partei eintreten.

Die Löbel-Geschichte und das schlechte Abschneiden der CDU im Bund macht Hörner in seiner Analyse dafür verantwortlich, dass er zehn Prozentpunkte hinter Löbels Ergebnis von 2017 bleibt. Und wo nimmt er den Optimismus her zur guten Zukunft der Mannheimer CDU? Man sei bei den Erststimmen mit den Grünen in etwa gleich auf, antwortet Hörner – „das wäre vor einiger Zeit nicht möglich gewesen“.

Auf die Frage, ob er Teil dieser Zukunft sei, sich gar vorstellen könne, ein Amt zu übernehmen, bleibt Hörner zurückhaltend. „Im Moment nicht.“ Da er auch keine Aussicht hat, über die Landesliste nach Berlin zu kommen, wird er wohl seinen Ruhestand genießen und sich seinen Hobbys widmen – Reisen, Radfahren, Wandern und Lesen. imo

