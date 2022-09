Nach Auto-Aufbrüchen in Quadraten: Polizei fasst Täter

Mannheim. Drei geparkte Fahrzeuge haben zwei Männer am Sonntagmorgen in den Quadraten aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen. Wie die Beamten mitteilen, wurden die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen, die im Quadrat N 4 abgestellt waren. Eine Zeugin beobachtete zwei Männer, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten und alarmierte die Polizei.

„Dank der guten Personenbeschreibung konnten Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt einen 17-Jährigen und 18-Jährigen in Tatortnähe festnehmen“, schreibt die Polizei in der Meldung. Auf ihrer Flucht warfen die Männer zwei Jacken weg, die sie offenbar zuvor aus einem Fahrzeug gestohlen hatten. Die Einsatzkräfte konnten die Kleidungsstücke sicherstellen. Die Höhe des Sachschadens ist unklar. Die Männer müssen sich nun wegen schweren Diebstahls verantworten.