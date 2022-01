Nach Auseinandersetzung Geldbeutel entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim. Einem 36-Jährigen ist am frühen Dienstagmorgen in Mannheim von zwei Unbekannten der Geldbeutel gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei geriet der 36-Jährige zuvor, gegen 1.10 Uhr, an der Bahnhaltestelle "Abendakademie" mit den zwei Unbekannten in Streit, wonach es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Während einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Unbekannten nicht mehr aufgefunden werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

