Nach Attacke am Wasserturm - Messerstecher in Haft

Nach dem Messerangriff auf einen 22-Jährigen am vergangenen Samstag (wir berichteten) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen: Ein 21 Jahre alter Mann befindet sich seit Freitag in Untersuchungshaft. Der Ludwigshafener steht im Verdacht des gemeinschaftlich versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim mit.

Der Beschuldigte soll zusammen mit mindestens zwei weiteren Personen am vergangenen Samstag gegen 2 Uhr am Wasserturm den 22-Jährigen nach vorherigen Provokationen zunächst geschlagen und getreten haben. Einer der Täter soll dem Opfer daraufhin zwei Stiche mit einem Einhandmesser zugefügt haben. Zuvor soll das Trio die Tat gemeinsam geplant haben. Das Opfer hatte durch die Messerstiche schwere Verletzungen erlitten und überlebte durch eine Notoperation.

Die Täter waren in Richtung Bahnhof geflüchtet, nachdem Passanten dem Geschädigten zur Hilfe kamen. Eine Fahndung nach der Gruppierung mit mehr als zehn Streifenwagen verlief ohne Ergebnis. Die Tatwaffe wurde später in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt.

Auch mit verdeckten Recherchen ermittelte die Polizei den Verdächtigen. Er wurde am Donnerstag in seiner Wohnung in Ludwigshafen festgenommen. Dem Geschädigten wurden im Laufe der Ermittlungen bei einer sogenannten Wahllichtbildvorlage mehrere Fotos vorgelegt. Er habe den 21-Jährigen als einen der Tatverdächtigen zweifelsfrei wiedererkannt, hieß es seitens der Polizei. Am Freitagnachmittag wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt – der ordnete die Haft wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr an.

