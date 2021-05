Nabu rät: „Jungvögel sich selbst überlassen!“

Mannheim. Die Frühjahrszeit ist die Zeit, in der die Vögel flügge werden – und sich dabei oftmals ziemlich anstrengen müssen. Der Umweltschutzverband Nabu appelliert deshalb, „vermeintlich hilflose Jungvögel“ nicht mit nach Hause zu nehmen.

Nur scheinbar hilflos: Ein Vogeljunges auf dem Boden. © dpa

„Für die kleinen Vögel ist es in der Regel am besten, wenn man sie an Ort und Stelle in der freien Natur lässt“, sagt Nabu-Expertin Christiane Kranz und erklärt: „Denn meist hat man es nicht mit verlassenen, verletzten oder geschwächten Tieren zu tun, sondern mit gesunden Vogelkindern, die auch außerhalb des Nests von den Altvögeln versorgt werden.“

Nimmt man sie im Glauben, den Tieren zu helfen, mit, trennt man sie von ihren Eltern. „Die Aufzucht von Menschenhand ist nur selten langfristig erfolgreich“, so Kranz. Schließlich gelte es, den Vogelnachwuchs nicht nur zu füttern, sondern auch zu prägen und zu ’erziehen’ – und das kann kein Mensch so gut wie die Vogeleltern.“

Nestflüchter erscheinen oft hilflos

Einzige Ausnahme: „In akuten Gefahrensituationen können Sie die Jungvögel einige Meter weit umsetzen, beispielsweise etwas von der Straße weg in den Grünstreifen daneben.“ Dabei solle man aber unbedingt Handschuhe oder ein Tuch benutzen. „Viele Vogelarten verlassen ihr Nest bereits, bevor sie fliegen können“, so Kranz. Dazu zählen neben typischen Nestflüchtern wie Enten oder Kiebitzen auch einige Singvogelarten, Greifvögel und Eulen.

So finde man häufig bräunlich gefleckte Jungamseln, die etwa eine Woche vor dem Flüggewerden der Enge des Nestes entfliehen. Sie geben sogenannte „Standortlaute“ von sich, damit die Elternvögel wissen, wo ein hungriger Schnabel auf Fütterung wartet. „Dieses Piepsen interpretieren wir Menschen oft fälschlicherweise als Hilferuf an uns“, erläutert die Vogelkennerin.