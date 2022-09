MWSP eröffnet Büro auf Franklin

Mehr als 5100 Menschen leben bereits im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin. Um den Dialog mit den Bewohnern und Bewohnerinnen zu stärken und das gute Zusammenleben zu fördern, hat die städtische Entwicklungsgesellschaft MWSP jetzt das Stadtteilbüro „Franklin Foyer“ geschaffen. Zur Eröffnung fanden sich zahlreiche Neugierige auf dem Vorplatz des „House of M›Mories“ ein, um zur Musik der Band San Remo auf das neue Angebot im Stadtteil anzustoßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dem barrierefrei zugänglichen Raum mit Blick auf den Franklin Field Platz beantwortet das Team des MWSP-Aufsiedlungsmanagements zukünftig persönlich alle Fragen rund um Franklin und den Konversionsprozess. „Mit dem Franklin Foyer hat die MWSP eine wichtige, persönliche Anlaufstelle für die Bewohner und deren Anliegen geschaffen, um so gemeinsam Schritt für Schritt das Leben auf Franklin zu optimieren“, so MWSP- Geschäftsführer Achim Judt.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Aufsiedlungsmanagements liegt dabei auf der Vernetzung – für all jene, die sich im Stadtteil besonders engagieren wollen, die einen Verein beitreten oder gründen möchten oder einfach nur ein Mitmachangebot ins Leben rufen wollen. Die Sprechzeit ist jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr. Termine außerhalb können per E-Mail an: aufsiedlungsma-nagement@mwsp-mannheim.de vereinbart werden. red/dir