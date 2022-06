MVV will zum Energiesparen animieren

Der Energieversorger MVV veranstaltet gemeinsam mit der Klimaschutzagentur Mannheim digitale Seminare rund um das Thema Energiesparen. Dabei sollen den Verbraucherinnen und Verbrauchern praktische Energiespartipps und deren Umsetzung an die Hand gegeben sowie Energiesparpotenziale aufgezeigt werden, heißt es von der MVV. Interessierte können dabei vorab Fragen einreichen, auf die während der Veranstaltung eingegangen wird. Ziel sei es unter anderem, die Bevölkerung zum Energiesparen zu animieren.

Insgesamt drei Termine geplant

Die inhaltliche Ausgestaltung der sogenannten Webinare übernimmt die Klimaschutzagentur. Geplant ist unter anderem auch ein interaktives Quiz zum Thema Energiesparen. Insgesamt sind drei Termine vorgesehen. Los geht es am Dienstag, 7. Juni. Die beiden weiteren Webinare sind auf den 5. Juli und 2. August terminiert. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Die in Kooperation mit dem „Mannheimer Morgen“ durgeführten Veranstaltungen sind auf 30 bis 45 Minuten ausgelegt. Die Moderation übernimmt Marianne Crevon von der Klimaschutzagentur. Die Webinare seien der Auftakt einer kompletten Energiespar-Kampagne seitens der MVV, so Jens Bach, Referent Marketingstrategie beim Energieversorger.

Die Anmeldung zu den Webinaren und das Einreichen der Fragen ist unter https://bit.ly/3Nf81xp möglich. kpl