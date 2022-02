MVV verzichtet bei Fernwärme-Absicherung komplett auf Heizöl

Mannheim. Die Bauarbeiten für die Fernwärme-Besicherungsanlage von MVV am Rheinufer Neckarau schreiten voran. Wie das Energieunternehmen mitteilt, wird derzeit das Fundament für das Kesselhaus betoniert und es werden die Ausschachtungen für das Pumpenhaus vorgenommen. Unterdessen konnte MVV ihr Brennstoffversorgungskonzept zum Betrieb dieser Anlage anpassen und auf den Einsatz von Heizöl komplett verzichten.

Ursprünglich beinhalteten die Planungen eine bivalente Feuerung der Heißwasserkessel für die Besicherungsanlage sowohl mit Erdgas als auch mit schwefelarmem Heizöl Extra Leicht (HEL). Die Möglichkeit, die Anlage mit Heizöl zu befeuern, war dabei lediglich als Absicherung im Falle einer vertraglich nicht gesicherten Gasversorgung vorgesehen.

Zwischenzeitlich konnte MVV Netze, die Netzgesellschaft von MVV, die für den Betrieb notwendige Gasversorgung mit festen Kapazitäten sichern. Der Bau des geplanten hochwassersicheren Heizöltanks und diverser Heizölpumpen sowie die Belieferung mit Heizöl-Tanklastern beim Betrieb der Anlage können demnach entfallen. Einen entsprechenden Änderungsantrag für das Genehmigungsverfahren hat die MVV Umwelt Asset GmbH am Montag beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht.

Laut MVV wird diese erste Fernwärme-Besicherungsanlage mit einer Feuerungswärmeleistung von 286 MW nahe dem Gelände des Großkraftwerks Mannheim (GKM) am Rheinufer Neckarau errichtet. Eine zweite Anlage mit einer Feuerungswärmeleistung von 76 MW soll auf der Friesenheimer Insel entstehen. Mit beiden Anlagen schafft MVV nach eigenen Angaben die Voraussetzungen für eine sichere Wärmeversorgung bei der Transformation des Energiesystems auf erneuerbare Energien: Die Anlagen dienen der Versorgungssicherheit bei einem unvorhergesehenen Ausfall von anderen Erzeugungsanlagen für Fernwärme sowie zur Deckung von Lastspitzen, zum Beispiel bei außergewöhnlichen Kälteeinbrüchen. Die zusammengenommene Wärmeleistung beider Anlagen von 362 MW ist eine Voraussetzung dafür, dass das GKM vor dem Hintergrund des politisch gewollten Kohleausstiegs einen weiteren seiner Kraftwerksblöcke stilllegen kann.

