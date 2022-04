MVV verlegt Leitungen - Rhenaniastraße in Mannheim-Rheinau fast ein Jahr gesperrt

Mannheim. Seit Februar 2022 verlegen MVV Netze, die Netzgesellschaft von MVV, rund 1.800 Meter Fernwärmetransportleitungen in der Rhenania- und der Graßmannstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau. Grund hierfür sind Besicherungskonzepte der MVV, die eine zuverlässige Versorgung der Stadt mit Fernwärme garantieren sollen. Für dieses Vorhaben muss die Rhenaniastraße in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde ab Dienstag, 19. April, für den Verkehr voll gesperrt werden. Dies teilte die MVV in einer Pressemitteilung vom Dienstag mit.

Die Sperrung soll bis zur Fertigstellung des Anschlusses an die Fernwärme-Transportleitung Nord, welche voraussichtlich bis Anfang Februar 2024 erfolgen soll, gelten. Eine einspurige Verkehrsführung sei auf der Strecke nicht möglich, da die Gräben aufgrund des Volumens der Transportleitungen breiter als normal gegraben werden müssen.

Eine Umleitungsstrecke werde zunächst über den Edinger Riedweg, die Ruhrorter Straße, die Duisburger Straße, die Krefelder Straße und die Helmerstraße in Richtung Casterfeldstraße bis zur Rhenaniastraße 100 ausgeschildert. Die Zufahrtsmöglichkeiten für Zulieferer, Mitarbeiter und Kunden werden laut MVV gewährleistet. Für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Neckarau kommend ist die Rhenaniastraße bis Hausnummer 100 befahrbar. Von Brühl kommend ist die Rhenaniastraße bis zur Harpener Straße erreichbar.

Die Besicherungskonzepte der MVV sollen ein zuverlässliches Wärmesystem für die Bürgerinnen und Bürger Mannheims, als auch die Betriebe und Unternehmen der Stadt gewährleisten.

