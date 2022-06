MVV verlegt Leitungen

Das Energieunternehmen MVV schließt im Gebiet Mallau südlich der Straße „Im Morchhof“ weitere Kunden an sein Fernwärmenetz an. Im Rahmen der Bauarbeiten wurden bereits auf 250 Metern Leitungen verlegt. Ab Montag, 13. Juni, werden nun in der Kreuzung Mallau- und Morchfeldstraße die restlichen 150 Leitungsmeter verlegt. Daher muss die Straße in diesem Bereich voraussichtlich bis Ende Juli für den ÖPNV und den Individualverkehr gesperrt werden, wie die MVV mitteilt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Das Abbiegen von der Floßwörth- und von der Mallaustraße in die Morchfeldstraße ist vorübergehend nicht möglich. Die Morchfeldstraße ist aus Richtung Casterfeldstraße bis zum gesperrten Kreuzungsbereich befahrbar. Für die Buslinie 50 der RNV ist zwischen den Haltestellen Friedrichstraße und „Im Morchhof“ eine Umleitung über Neckarau Bahnhof und Floßwörth eingerichtet. Für die Haltestelle Neckarau Friedhof wird eine Ersatzhaltestelle im Bereich Brückeswasen eingerichtet. red

