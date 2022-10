MVV startet kommende Woche Testläufe für Fontänen am Wasserturm

Mannheim. Sonst werden sie Anfang Oktober ausgeschaltet, nun dürfen sie zumindest kurze Zeit sprudeln: die Fontänen am Friedrichsplatz. Die MVV Energie AG startet vom Mittwoch, 19. Oktober, an für voraussichtlich eine Woche einen Probebetrieb der Wasserspiele.

In diesem Sommer hatten sie pausiert, weil seit Herbst 2021 umfangreiche Sanierungsarbeiten am Fuße des Wasserturms im Fontänen- und im Kaskadenbecken stattfinden. Ziel war, diese so abzuschießen, dass kurz vor der Bundesgartenschau 2023 zum Traditionstermin, also an Ostern, die Fontänen wieder in Betrieb genommen werden können. Schon im Sommer hieß es von der MVV, die im Auftrag der Stadt die Wasserspiele betreibt, die Arbeiten lägen im Zeitplan und kämen gut voran. Das hat sich nun bestätigt. „Die Maßnahme konnte jetzt planmäßig abgeschlossen werden“, so die MVV. Vor Beginn der kalten Jahreszeit müsse man die generalsanierte Anlage testen, um festzustellen, ob sie nach dem Wiedereinbau einwandfrei funktioniert. So könne man „gegebenenfalls noch Nacharbeiten an der Installation vornehmen“, hieß es. Nach dem Testbetrieb werde das Wasser wieder abgelassen – aber nicht in die Kanalisation, sondern für die Bewässerung des neuverlegten Rasens rund um das Fontänenbecken verwendet. Düsen und Strahler werden winterfest verpackt und in der Brunnenstube unterhalb des Platzes gelagert.