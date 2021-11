MVV-Kundenzentren bleiben mit 3G-Regelung geöffnet

Mannheim. Das Mannheimer Energieunternehmen MVV ändert ab Samstag, den 20. November, die Zutrittsregelungen für seine Kundenzentren. Grund dafür sind die erneut steigenden Corona-Inzidenzzahlen und die ausgerufene Alarmstufe in Baden-Württemberg, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab. Für Kundinnen und Kunden sowie für Mitarbeiter gilt somit im MVV E.forum am Luisenring und in der MVV Nachbarschaftsoase im Stadtquartier Franklin ab sofort die 3G-Regelung. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, einen entsprechenden Nachweis mitzubringen und ihren Termin möglichst ohne Begleitung wahrzunehmen. MVV-Kunden haben auch weiterhin die Möglichkeit, über die Online-Services sowie telefonisch, per Mail und über die digitalen Kanäle die MVV-Kundenberater zu kontaktieren. Die geänderten Zutrittsregelungen bleiben zunächst bis zum Ende der Alarmstufe in Baden-Württemberg bestehen.

