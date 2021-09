MVV kontrolliert Hochspannungsnetz aus der Luft

Mannheim. Hochspannungsfreileitungen sind Lebensadern der Energieversorgung und transportieren den Strom in die Städte und Gemeinden. Das Mannheimer Energieunternehmen MVV kontrolliert nach eigenen Angaben seine Leitungen alle zwei Jahre, um Instandhaltungsmaßnahmen rechtzeitig planen und durchführen zu können. Dabei überprüfen spezialisierte Mitarbeiter aus der Luft die Leitungsseile, Masten, Isolatoren und Armaturen. Am Donnerstag, 9. September, überfliegt dafür ein Helikopter zwischen 8 und 18 Uhr im Auftrag der MVV-Netzgesellschaft MVV Netze die Hochspannungsfreileitungen auf der Mannheimer Gemarkung. Die MVV betreibt Hochspannungsfreileitungen mit einer Länge von insgesamt 135 Kilometern in der gesamten Region. Für Fragen und Anregungen ist das Unternehmen per E-Mail an netzanschluss@mvv.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/290-1717 zu erreichen.

