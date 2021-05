MVV als Modell-Projekt bei betrieblichen Corona-Impfungen

Mannheim. Das baden-württembergische Sozialministerium hat eines von landesweit zwölf Modellprojekten für Corona-Impfungen in Betrieben an die MVV vergeben. Dies sei, so Georg Müller, der Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers, „ein wichtiges Signal für den Start der Impfungen in Unternehmen und damit für die dritte Säule der Impfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie neben staatlichen Impfzentren und den Hausärzten.“ Zudem sprach Müller von einer „hohen Auszeichnung für unser hervorragendes betriebsärztliches Team und unser betriebliches Gesundheitsmanagement“. Sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, sollen die Impfungen beginnen. Nach Einschätzung des Ministeriums wird dies ab Mitte Mai möglich sein. Dann sollen die Modellunternehmen bis zu 1 000 Impfdosen erhalten.

Als Unternehmen der kritischen Infrastruktur habe die MVV seit Beginn der Pandemie allerhöchsten Wert auf den Gesundheitsschutz der Beschäftigten sowie der Kunden und Geschäftspartner gelegt, so Müller. Der betriebsärztliche Dienst des Unternehmens sei „bestens“ auf eigene Impfungen vorbereitet. red/scho