Mutter steigt in Zug und lässt Kleinkind am Mannheimer Hauptbahnhof zurück

Mannheim. Eine Frau ist am Mittwoch am Mannheimer Hauptbahnhof in einen Zug eingestiegen und hat ihr zweijähriges Kind auf dem Bahnsteig zurückgelassen. Wie die Bundespolizei mitteilt, meldete ein Reisender gegen 14.30 Uhr, dass sich am Bahnsteig 5 ein Kind in einem Kinderwagen befinde und die vermeintliche Mutter zuvor mit einem Zug davon gefahren sei. Eine Streife der Bundespolizei fanden den Kinderwagen mitsamt Kleinkind, nahm es in Obhut und brachten es auf die Wache.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleichzeitig wandte sich die Mutter im Zug an das Begleitpersonal und schilderte ihre Situation. Demnach hatte die Frau im Hauptbahnhof zunächst Gepäck in den Zug geladen und wollte anschließend den Kinderwagen holen. Doch bevor es soweit kommen konnte, schlossen die Türen und die Bahn setzte sich in Bewegung.

Nachdem die Bundespolizei das Begleitpersonal des Zuges kontaktiert hatte, stieg die Mutter beim nächsten Halt aus und begab sich zurück nach Mannheim. Dort konnte sie ihr Kinder wieder in Empfang nehmen.