Mutmaßlicher Drogendealer nach Verfolgungsjagd in Haft

Mannheim. Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Mittwochnachmittag bei dem Versuch in den Mannheimer S-Quadraten Marihuana zu verkaufen festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilte, ertappten Beamte den 22-Jähriger bei einem Drogengeschäft. Während seine Abnehmer erfolgreich fliehen konnten, wurde der Verdächtige nach einer Flucht unter anderem durch die Fußgängerzone und durch die Breite Straße festgenommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten elf verkaufsfertige Plomben und zwei Tütchen mit Marihuana mit einem Gesamtgewicht von 15,5 Gramm netto sowie Verpackungsmaterial, ein Handy und eine Namensliste. Die Betäubungsmittel sowie die übrigen Beweismittel wurden sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den staatenlosen 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Am Donnerstagvormittag wurde er dann dem Haft-und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.